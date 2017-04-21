Израиль будет добиваться отбытия наказания блогером Александром Лапшиным, который находится под следствием в Азербайджане, на родине.

Об этом заявила в беседе с «Интерфаксом» министр юстиции Израиля Аелет Шакед по итогам своего визита в Москву.

«Мы предпринимали усилия и продолжаем их предпринимать для того, чтобы помочь Лапшину, который одновременно гражданин и России, и Израиля. Если он будет осужден в Азербайджане, то мы будем добиваться того, чтобы свое наказание он отбывал в Израиле», — сказала Шакед.