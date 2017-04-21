22 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Ночью местами изморось и слабый туман. Порывистый юго-западный ветер днем сменится на северо-западный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-9°, днем 14-18° тепла, в Баку ночью 7-9°, днем 15-17° тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм до 766 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Ночью и утром в некоторых районах будет туман, днем местами ожидаются грозы, кратковременные дожди. Западный ветер кое-где усилится. Температура воздуха ночью составит 5-10° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью от 3-8° тепла, днем 11-16° тепла.

24 апреля в некоторых районах ожидаются грозы и дожди. Местами выпадет град, в горных районах – снег.