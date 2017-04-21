Государственных служащих Китая обязали декларировать свои активы за рубежом, в том числе недвижимость. Это предусматривают новые правила, и за их несоблюдение в отношении госслужащих будут применяться штрафные санкции, сообщает Государственный совет КНР.

В сообщении отмечается, что государственные служащие среднего и высшего звена обязаны отчитываться перед Коммунистической партией Китая о своем семейном положении, зарубежных поездках, наличии судимости и предоставлять информацию о доходах, помимо зарплаты, наличии в собственности недвижимости и акций.

В соответствии с новыми правилами, госслужащие должны информировать Компартию Китая о работающих за рубежом членах семьи и зарубежных активах близких родственников.

В отношении должностных лиц, укрывающих доходы и имущество от государства, будет проводиться расследование.