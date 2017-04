Задолго до капитуляции гитлеровской Германии союзники знали об убийствах миллионов евреев. Какие еще факты из рассекреченного архива ООН заставят пересмотреть историю?

Библиотека Винера в Лондоне,дин из самых крупных и известных в мире архивов, занимающихся сбором данных о Холокосте, предоставляет с пятницы, 21 апреля, доступ к засекреченному ранее архиву Комиссии ООН по расследованию военных преступлений (UN War Crimes Commission / UNWCC). Этот собрание документов, предоставляемое библиотекой Винера в оцифрованном виде, содержит огромное количество материалов, имеющих отношение к Холокосту и расследованию преступлений нацистов, собранных союзниками по антигитлеровской коалиции в период с 1943 по 1949 годы. В архиве хранятся свидетельские показания военнопленных и узников концлагерей, списки предполагаемых военных преступников, обвинительные акты, протоколы совещаний, переписка, стенографические записи судебных заседаний и прочие материалы. Документы из архива UNWCC использовались, в частности, в подготовке Нюрнбергского процесса, главного международного судебного процесса против руководителей гитлеровской Германии, проходившего в ноябре 1945 года.

Нюрнбергский процесс, 3.12.1945

Визит в Лондон

Доступ к каталогу архива Комиссии ООН по расследованию военных преступлений библиотека Винера, собственные фонды которой насчитывают миллионы наименований, включая книги, газетные статьи, фотографии и свидетельства очевидцев, предоставляет в своем читальном зале в Лондоне и онлайн. «Каталог архива UNWCC будет доступен на нашем сайте на этой неделе», — цитирует британская газета «The Guardian» архивариуса библиотеки Ховарда Фолксона. Через интернет, однако, доступ предоставляется только к каталогу архива. Для того чтобы ознакомиться с содержанием отдельных файлов, как говорится на сайте библиотеки, требуется нанести визит в библиотеку, где для посетителей оборудован компьютерный терминал для просмотра электронных копий документов. «Мы полагаем, что интерес будет большим, — указал Фолксон. — Некоторые файлы в формате PDF насчитывают более 2000 страниц. Впервые доступ к ним получает любой желающий в Великобритании. Не исключено, что ключевые главы истории будут переписаны на основе этих новых свидетельств».

Архив Комиссии ООН по расследованию военных преступлений насчитывает десятки тысяч файлов общим объемом 900 гигабайтов. Впервые эти данные рассекречены. Ранее доступ к архиву UNWCC предоставлялся ученым и исследователям лишь на основании запроса, одобренного ООН в Нью-Йорке. Исключительно лица, получившие разрешение от правительства своей страны и согласие со стороны генерального секретаря ООН, могли изучать засекреченные документы. При этом разрешалось лишь читать, делать записи или копии было запрещено.

Корректировка истории

Британский историк, политолог, публицист и общественный деятель Даниэль Плеш (Daniel Plesch), возглавляющий ныне Центр международных исследований и дипломатии (CISD ) при Лондонском университете, смог убедить дипломатов, включая представителя США в ООН Саманту Пауэр, открыть архив UNWCC для широкой общественности. Он сам на протяжении многих лет работал с архивом на основании специального разрешения ООН и опубликовал книгу под названием «Права человека после Гитлера: утерянная история расследования военных преступлений нацистского блока» («Human Rights After Hitler: The Lost History of Prosecuting Axis War Crimes»). Книга, публикация которой на несколько дней опередила открытие архива UNWCC, реконструирует историю сбора союзниками данных о преступлениях нацистов во время Второй мировой войны и отвечает, в частности, на вопрос, почему собранные улики и обвинительные заключения в массе своей так и остались неиспользованными, а потом были полностью засекречены в архиве UNWCC.

Библиотека имени Альфреда Винера в Лондоне

«Этот громадный ресурс может быть использован против тех, кто отрицает Холокост, — заявил Плеш британским СМИ. — Союзники так и не предоставили официальным властям Германии после войны доступа к этому архиву. Многое из того, что в нем хранится, еще не видело света».

Документы из архива UNWCC свидетельствуют, в частности, о том, что власти США, Великобритании и СССР еще в 1942 году знали об убийствах миллионов евреев и уже тогда готовили обвинения в совершении военных преступлений против нацистов. Об этом, как указывает Даниэль Плеш, свидетельствуют обвинительные заключения, вынесенные еще в те годы, когда нацисты вели плановое уничтожение евреев в «лагерях смерти». Таким образом, опровергается принятое мнение, что союзники узнали об истинных масштабах Холокоста лишь после обнаружения концлагерей.

Около 1,5 миллиона человек, 90 процентов которых составляли евреи, были умерщвлены в нацистстких концентрационных лагерях и лагере смерти Освенцим в с 1940 по 1945 годы.

В архиве хранятся также обвинительные документы на Адольфа Гитлера, собранные задолго до окончания Второй мировой войны, в частности, требующие придания его суду за организацию массовых репрессий в Чехословакии. Свидетельства были собраны чешским правительством в изгнании. Более 300 документов детально описывают приказы фюрера и степень его ответственности. Обвинение Гитлеру было зачитано на совещании Комиссии ООН по расследованию военных преступлений в конце 1944 года, во время бомбардировок Лондона.

Документы из архива свидетельствуют также о том, что первые требования предать нацистских преступников суду поступили не от Великобритании, США или СССР, координировавших Нюрнбергский процесс, а от стран, подвергшихся оккупации со стороны гитлеровской коалиции, в частности, от Польши и Китая, страны, которая являлась одним из главных инициаторов создания UNWCC в 1943 году.

Документы из архива свидетельствуют также о том, что уже в конце 1940-х годов изнасилование и принуждение к проституции считались военными преступлениями и карались трибуналами в таких странах, как Греция, Филиппины и Польша. Это означает, что юридическое преследование этих военных преступлений имеет гораздо более длительную историю и не является юридическим нововведением по итогам балканских войн 1990-х.

Забытые расследования

Комиссия ООН по расследованию военных преступлений не имела полномочий преследовать военных преступников, она лишь собирала факты и оповещала страны-члены ООН. Созданная еще до формального созыва Организации Объединенных Наций, комиссия была распущена в 1949 году. США и Великобритания, для которых Германия стала союзником в холодной войне, не были заинтересованы в продолжении масштабного юридического преследования нацистских преступников. Множество обвинительных заключений так и не дошли до суда, многие осужденные были досрочно помилованы.

Видимо, история Холокоста и послевоенного мира не только может, но и должна будет отчасти переписана после того, как полностью станет известным содержание рассекреченного архива. Но не только для историков представляют интерес рассекреченные документы. Данные из архива UNWCC, как отмечают эксперты, будут иметь практическую пользу для юристов, когда выяснится, что у военных преступлений, совершаемых в наше время в многочисленных горячих точках планеты, уже были прецеденты. И, разумеется, все те, кто интересуется историей, не преминут лично заглянуть в материал, который «сильные мира сего» считали необходимым держать под замком на протяжении более полувека.