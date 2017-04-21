Министр культуры и туризма Абульфас Гараев провел встречу с представителями соответствующих структур по развитию пляжного туризма.

Как сообщили АПА в отделе информации и по связям с общественностью Министерства культуры и туризма, на встрече А.Гараев подчеркнул, что некоторые пляжи в стране не отвечают стандартам, здесь не соблюдаются правила безопасности. Он отметил важность утверждения соответствующих правил в данной сфере с целью определения участи незаконно действующих пляжей.

Министр добавил, что подготовлен стандарт по пляжному туризму, который представлен в Госкомитет по стандартизации, метрологии и патентам на утверждение. В рамках исполнения плана мер в Баку в этом году до открытия пляжного сезона планируется открыть 6 частных и 6 общественных пляжей. В Хачмазе планируется открыть 2 частных и 2 общественных, в Лянкяране – 2 частных и 1 общественный, в Астаре – 1 частный и 1 общественный пляжи. В то же время была подчеркнута важность установления единого пляжного сезона.