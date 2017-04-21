Действия администрации американского президента Дональда Трампа вызывают тревогу.

Как передает RT, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в своём послании к народу и парламенту.

«Последние действия в Сирии, рост напряжённости на Корейском полуострове вселяют, скорее, тревогу по поводу того, преодолеет ли Вашингтон соблазн вновь пытаться диктовать свою волю остальному миру», — цитирует Лукашенко пресс-служба главы государства.

Он также выразил надежду на то, что «разум в действиях всех геополитических игроков на сей раз возобладает».