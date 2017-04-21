В Хабаровске напали на приемную ФСБ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ФСБ. Погибли сотрудник спецслужбы и посетитель.

Нападавшего убили.

«21 апреля в 17:02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Источник РБК в спецслужбе сообщил, что в здание Хабаровского управления ФСБ вошел неизвестный человек с оружием и открыл огонь. По его словам, при нападении пострадали по меньше мере три человека.