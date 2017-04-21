В пятницу главу партии Народного фронта Али Керимли вызвали в Управление генпрокуратуры по тяжким преступлениям для дачи показаний. Он вызван на допрос в связи с фактами выдачи фальшивых удостоверений членов ПНФА.

Перед входом в прокуратуру Керимли сказал журналистам, что ПНФА не имеет отношения к выдаче фальшивых удостоверений. «В этом деле мы – пострадавшая сторона и я тоже хочу, чтобы лица, занимающиеся этим, были выявлены. Правоохранительные органы могут сделать это и без нас. Но им нужно другое – представить дело так, что мы в этом замешаны», — сказал он.