Среди общественности распространилась информация о том, что ослиное молоко и сыр из этого молока очень полезны и предотвращают развитие рака.

По словам председателя Союза свободных потребителей Азербайджана Эйюба Гусейнова, в Азербайджане литр ослиного молока продается за 500 манатов. Он отмечает, что хотя в Азербайджане и нет специализированных ослиных ферм, но отдельные лица продают молоко:

«Ослиное молоко не продается, но некоторые люди проводят пропаганду ослиного молока. Может, кто-то продает молоко тайком. Под воздействием определенных врачей некоторые люди говорят об этом. Если так пойдет, полагаю, что в Азербайджане начнут продавать ослиное молоко. Насколько я знаю, в Азербайджане литр ослиного молока продают за 500 манатов. Это намного дороже грудного молока».