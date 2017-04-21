В ходе сегодняшнего заседания Комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей на обсуждение был вынесен вопрос о включении в Закон Азербайджанской Республики «О правах ребенка» новой статьи 11-1 (Защита детей от воздействия рекламы).

Как сообщает АПА, согласно новой статье, с целью недопущения оказания морально и физически вредного влияния на детей предложено ввести ряд запретов в связи с рекламой.