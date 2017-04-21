Как сообщает АПА, согласно новой статье, с целью недопущения оказания морально и физически вредного влияния на детей предложено ввести ряд запретов в связи с рекламой.
Это запрет на предоставление информации, наносящей ущерб репутации родителей, опекунов, попечителей, воспитателей и других лиц, подрывающей доверие к ним, запрет на прививание грубости, ненависти, агрессии, вредных привычек по отношению к другому лицу, запрет на распространение информации, направленной на побуждение родителей и других лиц к покупке товара, создавая у них возможность приобретения товара независимо от финансового положения семьи путем использования усилительных и отличительных слов, демонстрируя действия, опасные для жизни или здоровья, побуждение к их повторению, а также запрещается обращение к несовершеннолетним в связи с употреблением алкогольных напитков (прерывание детских и религиозных программ (передач) рекламой алкогольных напитков) и т.п.