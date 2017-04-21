В редакцию сайта Minval.az пришло письмо от жительницы Хатаинского района Алины Мендозы, проживающей по адресу Зыхское шоссе, 27, кв. 29. К письму были приложены фотографии, которые мы предлагаем ниже вашему вниманию. На этих фотографиях видно, как «облагородили» со стороны фасада частные дома, находящиеся на самом деле в жутком состоянии.

Справка

Дома, о которых идет речь, были построены для сотрудников комбината Тагиева, им почти 90 лет, и уже лет 50 как они отжили свой срок эксплуатации. В последний раз комиссия из ИВ приходила 6 лет назад, кода строилась новая дорога в аэропорт. Тогда временкам поменяли крировые крыши на железные, да и то только после того, как жители обратились с коллективной жалобой к чиновникам ИВ Хатаинского района.

— С 2010 года ведется реконструкция нашего района, но до нас, как говорится, «руки у ИВ никак не достанут». Самое обидное, что в Баку ломают добротные 5-этажные здания, жители переселяются в другие дома или получают компенсацию, а на наши проблемы чиновники почему-то тщательно закрывают глаза, хотя наши дома давно уже находятся в аварийном состоянии. Причем, сделать ремонт не представляется возможным: почва проседает, перекашиваются стены, отпадает кафель, из-за сырости обои отлипают от стен. Постоянно пахнет плесенью. Пластиковая «облицовка» нашего дома сыграла свою гадкую роль: между нею и стеной остается расстояние и вся сырость, которая попадает в эти промежутки после дождей, остается внутри. Пластиковая стена препятствует высыханию и внутри квартиры все покрыты плесневыми грибками, что является угрозой для здоровья. Кроме того, из-за оседания фундамента дом начинает трястись от малейшей вибрации. Если мимо дома проезжают грузовые машины, у нас дрожат стены и звенят стекла.

А вчера у нас обрушился потолок. Мы вызвали комиссию из МЧС и теперь дожидаемся их вердикта. Если бы наши дома хотя бы нормально отремонтировали и облицевали по-человечески, то наверняка не было бы сейчас письма в вашу редакцию. Просто безобразие: со стороны дороги дом обложили пластиком, потому что первые лица государства проезжают по этой дороге в аэропорт. Но то, что происходит с обратной стороны домов – это тихий ужас. Вы сами видите, что жить в таких условиях просто невозможно, и у нас есть реальные опасения за свою жизнь.

Я работаю учительницей, и не могу пригласить в свою квартиру (если это еще можно так назвать) своих учеников, что, естественно отрицательно сказывается на моем семейном бюджете. Так как у меня маленький ребенок, я не могу постоянно выезжать к ученикам.

Не лишним было бы отметить, что эти камышовые дома были облицованы опасным легковоспламеняющимся пластиком, хотя 19 мая 2015 года в том же районе уже случился страшный пожар, унесший много человеческих жизней. Но, кажется, чиновникам из ИВ Хатаинского района трагедия уроком явно не стала, если они снова наступают на одни и те же грабли. На все вопросы о переселении чиновники ИВ отвечают: «Скоро пройдут «Формула 1» и Исламиада, вы не попадаете в бюджет. Так что ждите».

И жители ждут. Но вот только сами не знают, чего дождутся раньше: долгожданного переселения или страшного момента, когда стены и потолки в их квартирах окончательно провалятся. И на чьей совести будет эта трагедия? Если чиновники, отвечающие за благоустройство Хатаинского района, вообще знают, что такое совесть.

В беседе с корреспондентом Minval.az представитель Исполнительной власти Хатаинского района опроверг обвинения А.Мендозы: «Никто не говорил жалобщице, что в связи с намеченными в стране спортивными мероприятиями у ИВ имеются финансовые проблемы. Мы в курсе дела, соответственные структуры ИВ занимаются этим вопросом».

Яна Мадатова