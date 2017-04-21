Появилась новая информация про гендиректора управления «Баку Лифт» Гудрата Шукюрова, который попал в центр внимания, сыграв помпезную свадьбу своей дочери. Согласно информации, поступившей в редакцию Minval.az, Гудрат Шукюров, известный в управлении в качестве тирана и нарушающего права работников человека, заработал средства на роскошную жизнь, присваивая бюджетные средства.

Работавший когда-то в «Баку Лифт» надежный источник рассказал «Минвалу», что в 2013 году согласно распоряжению президента Ильхама Алиева о смене старых лифтов в Баку и их капитальному ремонту, из фонда резервного фонда президента было выделено 7 миллионов манатов, очень значительная часть которых была присвоена. (Дальнейшая информация написана на основе представленных источником фактов – ред.).

Кроме того, из капитальных средств государственного бюджета 2013 года было выделено 50 миллионов манатов. На эти деньги тоже не было проведено никаких капитальных работ, они были присвоены и списаны якобы на другие нужды.

Источник говорит: «Руководимое Гудратом Шукюровым управление оформило привезенные из Санкт-Петербурга лифты стоимостью в 8 тысяч манатов как купленные за 54 тысячи манатов. К тому же, тогда стоимость доллара составляла 0,78 маната. Вместо 8 тысяч за один лифт списывалось 54 тысячи манатов».

Согласно информации, другой источник дохода Г.Шукюрова связан с установкой и монтажом лифтов. Так, по документам монтаж каждого лифта оформлялся за 12400 манатов, хотя бригадиру и рабочим платили по всего по 1440 манатов. Затем бригадам стали платить еще меньше – по 800 манатов. То есть, на установке каждого лифта Шукюров зарабатывал по 11 тысяч манатов.

Источник сообщает: «В результате половина лифтов в Баку, которые требовали замены, так и не были заменены. Всего было заменено 600 лифтов, а в отчете правительству было записано 1000 лифтов. Деньги из госбюджета за 400 лифтов были присвоены».

Таким образом, «Баку Лифт» задолжал госбюджету 8 миллионов манатов, из которых было выплачено только 2 миллиона.

Кроме того, ежемесячно из госбюджета выделяется по 35 манат на обслуживание и ремонт каждого из 5000 лифтов, используемых в государственных зданиях Баку. В месяц это составляет 172 тысяч манатов, а в год более 2 миллионов.

Но как всем известно, эти средства не только не тратятся на обслуживание лифтов, но и с жителей без всяких на то оснований собирают деньги на лифты.

Анализируя эту информацию, нетрудно понять мотив разговоров о роскошной жизни Г.Шукюрова. К тому же, есть и дополнительные подробности.

Сообщается, что Гудрат Шукюров нанял для своей семьи, супруги и дочери отдельные машины и водителей, за которые платят руководители пяти учреждений, находящихся в ведомстве «Баку Лифт». И это происходит не добровольно. Должностным лицам, которые возражают против этого, припоминают присвоение бюджетных средств и грозят тюрьмой.

Кроме того сообщается, что Г.Шукюров купил своей дочери квартиру в 160 кв.м. в «Пламенных башнях» Баку, где уже трижды сделал ремонт. По словам осведомленного источника, дочь Шукюрова заказала в эту квартиру из Турции часы стоимостью 180 тысяч манатов.

Еще одна интересная информация про Гудрата Шукюрова связана с тем, что когда он работал начальником управления, то был арестован за кражу тросов и роликов для лифтов. Но каким-то образом ему удалось избежать тюрьмы, а после он был назначен начальником всех управлений.

Кроме того, имеющий связи с Човдаровым Шукюров назначил директором на базу «Баку Лифт» своего родственника, уволенного во время «чисток» в упраздненном МНБ. У этого человека, работавшего в службе безопасности, не было никакого производственного опыта.

Согласно инфомрации, Гудрат Шукюров устроил на работу в учреждения управления «Баку Лифт» всех своих близких родственников, которые не имели соответствующей специальности. Им платят зарплату в размере 400 манат, из которых 250 – официальная зарплата, остальные 150 платят сами управления. В конце каждого месяца мужья этих женщин приезжают в управление и забирают их зарплаты. Хотя настоящие работники «Баку Лифт» не могут получить свою зарплату в размере 250 манатов уже 2 года. Они молчат, чтобы не быть лишенными мизерной пенсии на старости лет.