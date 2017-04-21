Прокуратура ФРГ назвала причину нападения 28-летнего россиянина Сергея В. на автобус футбольного клуба «Боруссия». По информации ведомства, нападавший приобрел акции клуба и планировал заработать на их падении в цене после атаки. Bloomberg отмечает, что акции «Боруссии» действительно упали после инцидента 11 апреля.

«Существенного снижения цены [акций] можно ожидать, если игрок [клуба] серьезно пострадал или даже был убит в результате атаки», — подчеркнули в прокуратуре ФРГ. Там также сообщили, что нападавший имеет двойное гражданство — России и Германии, передает Дождь.

Ранее о задержании россиянина сообщили Bild и Spiegel Online со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным Spiegel Online, следствие не считает его экстремистом, а его действия расценивают как «сугубо корыстные». При этом CNN отмечает, что правоохранители Германии изучили тип взрывчатки, которую использовал пострадавший, и не исключают «террористической составляющей».

По информации Bild, накануне атаки подозреваемый в нападении купил 15 тысяч акций клуба «Боруссия» общей стоимостью 78 тысяч евро. По подсчетам издания, на резком падении стоимости ценных бумаг Сергей В. мог заработать почти четыре миллиона евро. Как отмечает Bloomberg, акции подозреваемый купил онлайн с IP-адреса компьютера в отеле, где 11 апреля остановились игроки персонал «Боруссии».