В американской Флориде арестовали десятилетнего мальчика Джона Бенджамина Хейгуда, страдающего аутизмом. Причиной задержания ребенка стало его агрессивное поведение, передает РИА Новости.

В октябре 2016 года мальчик ударил своего педагога. После этого школьник не ходил на занятия, однако 12 апреля его вызвали в школу для сдачи экзамена. Учитель сообщил о поступке ребенка в полицию, и мальчика арестовали.

Полицейские надели наручники на ребенка, и повели в машину. Мать задержанного сообщила стражам порядка, что сын страдает аутизмом. Она также попросила поехать с ними в отдел, однако получила отказ.