Накануне в местных СМИ распространена информация о якобы передаче Бакинского международного автовокзала из- под контролем министерства транспорта и связи управлению делами президента Азербайджана.

Агентство Туран отмечает, что Бакинский Международный автовокзал не был в подчинении Министерства транспорта и связи.

С другой стороны, официального решения о передачи автовокзала управлению делами президента Азербайджана нет ни на официальном сайте Кабинета министров, ни в категории официальные документы госагентства Азертадж, отмечает издание.

В пресс-службе администрации президента сказали, что не владеют информацией на этот счет.

Ранее министерства финансов и транспорта сообщали прессе о том, что на строительство автовокзала не были потрачены средства из госбюджета. Комплекс был построен ООО «Bakı XXI век».