Глава МИД России Сергей Лавров надеется, что в июне в Астане главы государств смогут рассмотреть вопрос о возможности подключения Ирана в качестве полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает РИА Новости.

«Следующий на очереди, об этом сегодня многие говорили, Иран, который уже решил вопросы, связанные, как вы знаете, с санкциями по линии Совета Безопасности. Теперь он полностью соответствует критериям членства в ШОС, и мы рассчитываем, что в Астане в июне главы государств смогут рассмотреть вопрос о том, чтобы процедуру подключения Ирана в качестве полноправного члена тоже запустить», — заявил С.Лавров журналистам.

Отметим, что сегодня в Астане проходите заседание Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Встреча является завершающим этапом по подготовке саммита ШОС, который пройдет в столице Казахстана в июне.

Министры намерены принять проект Астанинской декларации, в которой будут отражены актуальные региональные и международные проблемы, подходы к дальнейшей консолидации объединения.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью странами: Россией, Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. В работе объединения также принимают участие шесть стран-наблюдателей (Монголия, Индия, Иран, Пакистан, Афганистан и Беларусь) и шесть партнеров по диалогу (Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).