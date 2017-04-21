Выдающийся деятель кинематографии Клинт Иствуд снимет фильм, построенный на реальных событиях 2015 года.

Как передает Vistanews, героями станут три жителя США, которые предотвратили теракт в Европе. Напомним, что теракт произошел в вагоне поезда, который двигался из Амстердама в Париж. На половине пути террорист привел в исполнение свой план и открыл огонь по мирным пассажирам. Остановить преступника смогли работники поезда, в их число вошли трое американцев, благодаря их героическому поступку удалось избежать множества смертей.

После случившегося, была написана книга «Поезд в 15:17 в Париж». Этот случай вдохновил 87-летнего режиссера.

Стоит отметить, что за всю его режиссерскую карьеру, несколько кинолент были удостоены почетной премии «Оскар».