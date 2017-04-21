«Мои слова вырвали из контекста. Я не могу назвать всех пользователей Facebook бездельниками. Я сказал, что бездельники – это те, кто сидят там от нечего делать и критикуют всех подряд».

Об этом порталу AzVision.az заявил председатель Партии социал-демократов, депутат Араз Ализаде, комментируя высказанную в его адрес критику, после его слов о том, что все, кто сидят в Facebook – лодыри и бездельники.

«Отмечу, что мои слова вырвали из контекста. Мне задали вопрос, мол, вас критикуют в соцсетях. Я ответил, что это не критика, а оскорбления, а те, кто с утра до ночи сидят там – это бездельники. То есть, я не назвал бездельниками всех пользователей Facebook. Мой сын и супруга тоже заходят в Facebook. Поэтому я не могу сказать, что там одни бездельники. Но те, кто «убивает» там время, сидят по 24 часа в сутки – это бездельники. Что касается наказания меня из-за этого Дисциплинарным комитетом, то такого не может быть. Как можно наказать человека за высказанные мысли?», — подчеркнул А.Ализаде.

Депутат резко ответил оскорбляющим его в соцсетях:

«Если им есть что сказать, пусть скажут мне это в лицо. Они знают, где находится Милли Меджлис. Пусть придут туда и скажут мне это в лицо, если они настоящие мужики, то пусть приходят. У нас во дворе происходило то же самое: если кого-то били, а он не мог ответить, то он убегал и начинал ругаться. Так же и эти люди, не могут мне ничего сказать в лицо, поэтому пишут в Facebook”.

Ализаде отметил, что не собирается подавать в суд на тех, кто его ругает:

«Я не собираюсь ни на кого жаловаться. Я говорю свое слово как мужчина. Пусть они пишут, мол, я так-то обругал Араза и напишут свой адрес. Да кто они такие? Я говорю для умных людей. Если глупцы не поймут мои слова – то еще лучше. Они ругают меня? Да и пусть. Ругань глупцов для меня как похвала».