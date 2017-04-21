Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Международной шахматной федерации Кирсана Илюмжинова.
Информацию об этом распространил официальный сайт главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Международной шахматной федерации Кирсана Илюмжинова.
Информацию об этом распространил официальный сайт главы государства.
Дата: 2017/04/21 10:57
Раздел: Азербайджан
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