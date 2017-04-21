«Завтра наконец-то я стану твоей женой! Как я мечтала об этом, сколько боролась за тебя, любимый. И вот апогей нашей любви — свадьба, которая откроет перед нами двери в рай»!

Я хорошо запомнила этот статус в социальной сети Facebook, потому что, глядя на яркое фото красивой нарядной девушки с огромным букетом алых роз невозможно было не поздравить цветущую 22-летнюю Айсель, упивавшуюся собственным счастьем.

Свадьба состоялась в одном из престижных ресторанов города, было приглашено много гостей, а на следующее утро молодожены уехали в свадебное путешествие в Турцию. С того счастливого момента прошло два года, и неожиданно, как гром среди ясного неба, в сердце ударил горестный статус Айсель: «Никогда больше… Как я могла так ошибиться? Теперь я — 24-летняя разведенка, и никто уже не захочет построить со мной семью».

Искренне жалея молодую женщину, я списалась с ней, чтобы поддержать в тяжелый момент. Выяснилось, что любимый уже был женат, правда, тайно, так называемым «религиозным браком», и Айсель узнала об этом только через полгода после свадьбы. Его «жена» неоднократно звонила, поначалу молчала, дышала в трубку. А затем начались нецензурные оскорбления и угрозы. После очередного скандала Айсель, выведенная из себя, потребовала у мужа объяснений. Тот сознался, что «жена» в его жизни появилась задолго до Айсель. Но жениться на ней он не мог, потому что женщина была дважды замужем, и у нее имелся 8-летний ребенок. Мальчик настолько привязался к мужу Айсель, что даже называл его папой! Муж объяснил Айсель, что родители никогда не одобрили бы брака с женщиной, у которой уже было 2 развода, да еще и с ребенком. А Айсель по всем параметрам подходила для его родителей: молодая, красивая, из хорошей семьи, с высшим образованием, хозяйственная, домовитая. «Свою Ляму я люблю, да и мальчика ее тоже. Но и тебя я тоже люблю, а потому менять ничего не стану. И всем будет хорошо. А если ты скажешь о том, как обстоит дело моим родителям, я обвиню тебя во лжи и подам на развод» — вынес приговор муж. Айсель долго плакала, но муж оставался неумолим: либо так, либо никак.

На развод Айсель подала сама, не дожидаясь, пока муж сделает это раньше. Матери сказала: не сошлись характерами, постоянно ругались. Ей пришлось принять удар родительской критики на себя.

Развод по-азербайджански

Эта история — одна из печального списка 2422-х разводов, зафиксированных Госкомстатом в течение первых двух месяцев 2017 года.

Шкала разводов угрожающе ползет вверх: согласно информации Госкомитета по статистике, за первые 6 месяцев 2016 года в Азербайджане было зафиксировано 6281 разводов, а в течении всего прошлого года в стране распались 13 тысяч семей.

По словам социолога Али Алиева, такие разрушительные для демографических процессов Азербайджана тенденции, как разводы могут привести к сокращению прироста населения в ближайшей перспективе. По его мнению, в стране традиционные семейные ценности перестают быть приоритетными.

Согласно прогнозу ООН за 2010 год, Азербайджан уже с 2035 года столкнется с депопуляцией — падением численности населения.

Что же происходит? Ведь Азербайджан — страна традиционных ценностей, и разводы у нас не поощряются. Даже если совсем плохо, даже если муж занимается рукоприкладством и гуляет, носить статус разведенки в Азербайджане всегда было всегда гораздо хуже, чем быть связанной узами брака Гименея с бездельником, драчуном или рохлей. Но в последнее время тенденция меняется, и азербайджанская женщина сегодня пересматривает «ценности».

По словам заведующего отделом информации и аналитических исследований Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюна Сафарова. основные проблемы после разводов в нашей стране связаны с тем, с кем останется ребенок, выплатой алиментов, пропиской.Азербайджане проблемы после разводов возникают в основном в семьях, где есть дети. По словам Э.Сафарова детям из таких семей оказывается психологическая помощь.Так же разводы связаны с дележом имущества.

— Одна из наиболее часто встречающихся проблем во время развода связана с неофициальными браками. А поэтому мы советуем при вступлении в брак, наряду с религиозной процедурой, заключать так же и официальный брак –через ЗАГС», — отметил он.

Но основная проблема разводов в Азербайджане – бытовое насилие. Также в список основных причин входит бесплодие, наркозависимость, измены и материальное положение.

Психологи так же отмечают пять основных причин разводов в азербайджанских семьях.

Первая причина — это, как уже отмечал Э. Сафаров — насилие в семье. Да и сами мы нередко и слышим от знакомых, и читаем в СМИ печальные новости о том, что муж сначала приревновал жену, а затем избил ее до полусмерти.

На втором месте — мужской алкоголизм и наркомания. В последнее время участились случаи, когда в молодых семьях муж становится наркоманом, начинает тратить весь бюджет на наркотики и оставляет семью ни с чем. А потому женщине не остается ничего другого, кроме как развестись.

На третьем месте — давление и недружелюбное отношение родственников мужа. И этот факт, к сожалению, имеет место быть. Ибо довольно часто родственники мужа пытаются руководить всеми действиями невестки, что чаще всего приводит последнюю если не к криминалу, то к разводу обязательно.

Материальное неблагополучие в семье — четвертая причина развода. В условиях нынешних реалий этот пункт — настоящий бич: мужчина не работает (кризис, депрессия, безработица), и потому женщине приходится тащить на своих плечах все заботы и проблемы.

Пятая причина — это сексуальная дисгармония. Да, причина самая пикантная, но именно ее следует поставить хотя бы на второе место, а не на последнее. А все потому, что сексуальная несовместимость и разные взгляды в интимных вопросах приводят к разводам. Кстати, стоит отметить, что в любой семье бывают и проблемы, и ссоры. Но если с интимной жизнью у мужа и жены все в порядке, они никогда не разведутся.

Как ни странно, но измена не для всех женщин является поводом для развода. Среднестатистическая азербайджанская женщина, будет сильно переживать, но общественное мнение всегда возьмет верх. Ей начнут говорить, что мужчина всегда изменяет, на это не надо обращать внимания.

Но это — женские причины развода. А почему разводятся мужчины? Мозготрепка и отсутствие должного темперамента. Вот вам и причины. Все гораздо прозаичнее, чем можно себе представить. Кстати, как выяснилось, мужчины более неохотно идут на развод, нежели женщины.

Мы назовем еще три причины, по которым распадаются браки в нашей стране. Согласно менталитету, браки в Азербайджане чаще всего заключают по знакомству и желанию родителей, когда невесту и жениха выбирают старшие в семье. И при этом, желая сделать «лучше» своему сыну, родители не задумываются: а понравится ли их сыну девушка, подойдет ли она ему? Чаще всего родители (как парня, так и девушки) имеют так называемый шкурный (меркантильный) интерес и желание «оставить деньги в семье». Это желание настолько сильно, что ретрограды готовы поженить даже двоюродных братьев на двоюродных сестрах.

С другой стороны, самостоятельный выбор партнера — тоже не является залогом крепких отношений, потому что не все родители (опять родители!) могут примирится с предпочтениями своего ребенка.

Далее: не готовность к семейным отношениям. Например, женщины часто в мечтах представляют своего будущего мужа, как принца на белом коне, а наяву это выглядит несколько иначе. Как говорил Маяковский, любовная лодка разбилась о быт. И когда лодка разбивается, развод неизбежен.

Нередко и мужчины обманываются в своих представлениях, и только после вступления в брак понимают, что эта не та женщина, которая была ему нужна.

В принципе, причин много, как видите, и ни социологи, ни психологи никогда не смогут назвать главную. А все потому, что каждый случай индивидуален. Но все же не лишним будет совет: лучше семь раз отмерить, а уж потом отрезать. Нужно тщательно взвесить все ЗА и ПРОТИВ, чтобы не было — как в случае с Айсель — мучительно больно за то, что «любовь разум затмила». Ум ни в коем случае не должен идти на поводу у чувств. Как говорится, выйти замуж — не напасть, лишь бы замужем не пропасть.

Яна Мадатова