В органах прокуратуры Азербайджана произведены кадровые назначения.

Как сообщает АПА, согласно подписанному генпрокурором Закиром Гараловым соответствующему приказу, прокурор Гобустанского района Азер Вахабзаде отстранен от занимаемой должности в связи с достижением предельного возраста на данной должности.

Кроме того, прокурор Тертерского района Азер Гатамов отстранен от занимаемой должности и назначен прокурором Шамкирского района, заместитель прокурора Товузского района Эльчин Гахраманов отстранен от занимаемой должности и назначен прокурором Товузского района.

Глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов подтвердил фак.

Отметим, А.Вахабзаде является сыном покойного народного поэта Бахтияра Вахабзаде.