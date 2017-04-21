На территории вокруг снесенного Дома охотников по улице Гасанбека Зардаби в Ясамальском районе Баку будет разбит парк.

Об этом агентству Sputnik сказал представитель Исполнительной власти города Баку, пожелавший остаться неназванным. По его словам, строительство нового места отдыха для жителей Баку, которое получит название «Парк культуры», будет завершено через несколько месяцев.

Глава ИВ Ясамальского района Ибрагим Мехтиев подтвердил позже данную информацию. По его словам, парк будет заложен до лета.

«Согласно поручению президента Ильхама Алиева на территории «Дома охотника» на проспекте Метбуат в Ясамальском районе Баку Исполнительная власть Ясамальского района заложит парк культуры и отдыха. Строительство жилого здания на данной территории проводиться не будет», — сказал он.

Как сообщает АПА, об этом заявил Глова ИВ Ясамальского района Ибрагим Мехтиев. По его словам, парк будет заложен до лета.

По указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева приостановлено строительство жилого здания на этой территории. Причиной остановки строительства является незаконная вырубка строительной компанией 54 деревьев и полное уничтожение озеленения на этой территории.