Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 21 апреля установлен на уровне 1.7022 маната, а евро — 1.8242 маната.
Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 21 апреля установлен на уровне 1.7022 маната, а евро — 1.8242 маната.
Дата: 2017/04/21 9:41
Раздел: Азербайджан, Экономика
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