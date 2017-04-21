Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за стрельбу в центре Парижа, в результате которой погиб один полицейский, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на сайт, связанный с экстремистами.

В ходе перестрелки, которая произошла на Елисейских полях, погиб один сотрудник правоохранительных органов, еще двое получили ранения. Также сообщается о легких ранениях женщины, которая проходила мимо в момент инцидента.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что власти рассматривают террористический характер совершенной атаки. Однако глава государства призвал не делать поспешных выводов и дождаться результатов официального расследования. Прокурор Парижа также расценил случившееся как теракт и назвал злоумышленника террористом.

Лидеры стран мира, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель и премьер-министра Италии Паоло Джентолини, выразили свои соболезнования французскому народу и правительству.

Отметим, что преступник, напавший вечером в четверг на полицейских в Париже, был известен правоохранительным органам, передает Рейтер.

По данным агентства, ликвидированный нападавший фигурировал в базе данных экстремистов как представлявший угрозу государственной безопасности.

Сообщается, что в настоящее время по месту его проживания в департаменте Сена и Марна проводятся обыски.