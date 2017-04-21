1363502676_1932

Представители французской полиции рассказали подробности о нападении на Елисейских полях, в результате которого один полицейский был убит и один — ранен, передает Reuters.

Сообщается, что нападавший открыл огонь, проезжая мимо автомобиля полиции, который остановился на красном сигнале светофора.

e1 e2 e3 e4 e5

***

Один полицейский убит в результате стрельбы на Елисейских полях в Париже, второй получил ранения. Такие данные приводит агентство Reuters.

Стрелок был ликвидирован.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Движение по улице перекрыто. Ведутся поиски возможных сообщников преступника.

Французская полиция рассматривает версию о теракте.

Позже телеканал BFMTV со ссылкой на заявления очевидцев сообщил о двух нападавших на полицейских в Париже.

Издание AFP со ссылкой на представителей правоохранительных органов заявило, что целью стрельбы были сотрудники французской полиции.

— Целью преступников были полицейские, — говорится в «Твиттере» агентства.