Представители французской полиции рассказали подробности о нападении на Елисейских полях, в результате которого один полицейский был убит и один — ранен, передает Reuters.

Сообщается, что нападавший открыл огонь, проезжая мимо автомобиля полиции, который остановился на красном сигнале светофора.

***

Один полицейский убит в результате стрельбы на Елисейских полях в Париже, второй получил ранения. Такие данные приводит агентство Reuters.

TERROR IN FRANCE: Muslim terrorist armed with Kalashnikov shoots cops on the Champs Elysees, Paris. 1 officer murdered, 1 seriously injured. pic.twitter.com/iAYygBbAhD

— Behind The News (@Behind__News) 20 апреля 2017 г.