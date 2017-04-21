Представители французской полиции рассказали подробности о нападении на Елисейских полях, в результате которого один полицейский был убит и один — ранен, передает Reuters.
Сообщается, что нападавший открыл огонь, проезжая мимо автомобиля полиции, который остановился на красном сигнале светофора.
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Один полицейский убит в результате стрельбы на Елисейских полях в Париже, второй получил ранения. Такие данные приводит агентство Reuters.
TERROR IN FRANCE: Muslim terrorist armed with Kalashnikov shoots cops on the Champs Elysees, Paris. 1 officer murdered, 1 seriously injured. pic.twitter.com/iAYygBbAhD
— Behind The News (@Behind__News) 20 апреля 2017 г.
Стрелок был ликвидирован.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Движение по улице перекрыто. Ведутся поиски возможных сообщников преступника.
Французская полиция рассматривает версию о теракте.
Позже телеканал BFMTV со ссылкой на заявления очевидцев сообщил о двух нападавших на полицейских в Париже.
Издание AFP со ссылкой на представителей правоохранительных органов заявило, что целью стрельбы были сотрудники французской полиции.
— Целью преступников были полицейские, — говорится в «Твиттере» агентства.