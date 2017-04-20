Вещателей кабельного телевидения обяжут бесплатно транслировать абонентам все азербайджанские телеканалы, сообщает Sputnik Азербайджан. Это требование указано в законопроекте «О сети кабельного вещания», который направлен в Милли Меджлис АР.

Как прокомментировал глава технического отдела Национального совета по телевидению и радио Иса Мамедов, который участвовал в разработке законопроекта, обязательное бесплатное вещание является своего рода шансом для местных телеканалов, потому что сейчас в телевизионном пространстве рынок рекламы оскудел. Поэтому законодатели всеми средствами стараются создать условия, чтобы азербайджанские телеканалы, несмотря ни на что, продолжали вещание.

Он уточнил, что на сегодня в Азербайджане существует 32 кабельных вещателя, из которых часть получила лицензии, но еще не заработали вещатели, транслирующие посредством кабельной сети и интернета.

«Кабельное телевидение является одной из форм телевизионного вещания. Раньше в Азербайджане было мало кабельных вещателей и ограниченное число абонентов. Сейчас изо дня в день в Баку, Гяндже, Мингячевире эта сеть стала расти. Поэтому необходимо было принять закон чтобы скоординировать работу», — отметил эксперт.