В Сирии боевики совершили нападение на военный гарнизон правительственных войск. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Согласно сообщению, в результате нападения погиб российский военный советник майор Олег Бордов.

«Военнослужащий находился в составе группы российских военных советников, выполняя задачи по подготовки одного из подразделений сирийских войск», — говорится в сообщении.

В Минобороны пояснили, что российский офицер при нападении боевиков организовал действия сирийских военнослужащих, не допустив прорыва террористов в жилой городок. «В ходе боя офицер получил смертельные ранения», — сказано в сообщении.

Бордов представлен командованием к государственной награде, добавили в ведомстве.