Канцлер Австрии Кристиан Керн в течение нескольких часов исполнял работу доставщика пиццы. Видеоотчёт о своей работе политик выложил на своей странице в Фейсбуке.

Своё решение провести время таким образом, канцлер объяснил желанием «иметь возможность познакомиться с людьми». Керн захотел лично узнать у простых людей чего они ожидают от него на посту главы правительства для улучшения жизни в стране.

Кристиан Керн вступил в должность канцлера в мае 2016 года. В течение часа с момента публикации видеоролика, его видео посмотрели 70 тысяч раз, а за сутки цифра увеличилась до 600 тысяч просмотров.

