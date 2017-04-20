В последние дни Корейский полуостров оказался в центре внимания всего мирового сообщества. США и КНДР угрожают друг другу превентивными ядерными ударами, Япония приводит в состояние готовности свои Силы самообороны, а президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обещает, что не даст спуску блистательному товарищу Ким Чен Ыну. «Лента.ру» собрала всю информацию, необходимую тем, кто всерьез интересуется перспективами ядерного конфликта.

Что такое «ядерный клуб» и кто в него входит?

«Ядерный клуб» — неофициальное название группы государств, обладающих ядерным оружием. Пионерами тут были США. В июне 1945-го они первыми взорвали атомную бомбу. По словам отца американского атомного проекта Роберта Оппенгеймера, когда он смотрел на это, ему на ум пришла цитата из Бхагавадгиты: «Если бы на небе разом взошли сотни тысяч солнц, их свет мог бы сравниться с сиянием, исходившим от Верховного Господа… Я — смерть, разрушитель миров». Следом за американцами своим атомным арсеналом обзавелись СССР, Великобритания, Франция и КНР — в 1949, 1952, 1960, 1964 годах соответственно. Эти пять государств и составили «ядерный клуб», вход в который был закрыт в 1970-м, когда подавляющее большинство стран мира подписало Договор о нераспространении ядерного оружия.

Есть ли ядерное оружие у кого-нибудь еще?

Да. Договор о нераспространении ядерного оружия не был подписан Израилем, Индией, КНДР и Пакистаном. Эти страны стали неофициальными членами «ядерного клуба». Индия впервые тайно испытала ядерное оружие в 1974-м, а в 1998-м сделала это уже открыто. В том же году атомную бомбу взорвал соперник Индии — Пакистан. Северная Корея обзавелась ядерным оружием в 2006-м. Индия пыталась таким образом защититься от Китая, Пакистан — от Индии, а КНДР — от всех вокруг, и в первую очередь от США.

Особый статус у Израиля. Это государство не подтверждает и не опровергает наличие у него ядерного оружия. Впрочем, эксперты практически единодушны: атомная бомба у Израиля есть.

Соответствующие разработки велись в ЮАР, но в 1991 году страна под нажимом международного сообщества от них отказалась. Свои военные ядерные программы существовали в разное время в Швеции, Бразилии, Швейцарии и Египте. Иран многократно обвиняли в стремлении изготовить ядерную бомбу, но власти Исламской Республики настаивают, что их исследовательская программа всегда преследовала сугубо мирные цели.

Почему Индия, Израиль, Пакистан и КНДР не входят в официальный ядерный клуб?

Потому что мир несправедлив. Страны, первыми получившие ядерное оружие, зарезервировали для себя право на обладание им. С другой стороны, политические режимы в них стабильны, это позволяет хотя бы отчасти гарантировать, что ядерное оружие не попадет в руки террористов. При коллапсе Советского Союза, к примеру, по этому поводу было большое беспокойство у всего мирового сообщества. В конце концов советский атомный арсенал достался России как государству — продолжателю СССР.

Какие бывают ядерные боеприпасы?

В целом все такие боеприпасы делятся на две крупных группы: атомные, в которых происходит реакция деления тяжелых ядер урана-235 или плутония, и термоядерные — в которых происходит реакция ядерного синтеза легких элементов в более тяжелые. На данный момент большинство стран как официального, так и неофициального ядерного клуба обладают термоядерным оружием как более разрушительным. Единственное известное исключение — Пакистан, для которого создание собственной термоядерной бомбы оказалось слишком затратным и сложным.

Каков объем ядерных арсеналов у стран ядерного клуба?

Больше всего боеголовок у России — 7290, на втором месте — США, у них 7 тысяч. Но на боевом дежурстве у американцев боеголовок больше — 1930 против 1790 у России. Дальше с большим отрывом следуют остальные страны ядерного клуба: у Франции — 300, у Китая — 260, у Великобритании — 215. Пакистан, как считается, располагает 130 боеголовками, Индия — 120. У Северной Кореи их всего 10.

Какой уровень обогащения урана необходим для создания бомбы?

Минимально — 20 процентов, но это достаточно неэффективно. Для того чтобы сделать из этого материала бомбу, необходимы сотни килограммов обогащенного урана, который нужно каким-то образом запихнуть в бомбу и отправить на голову противнику. Считается, что оптимальный уровень обогащения оружейного урана — 85 процентов или выше.

Что проще — создать бомбу или построить мирную АЭС?

Бомбу сделать гораздо проще. Разумеется, для наработки оружейного урана или плутония необходим достаточно высокий технологический уровень, но для создания урановой бомбы, к примеру, даже не нужен реактор — достаточно газовых центрифуг. Но уран или плутоний можно украсть или купить, а дальше уже дело техники — изготовить собственную бомбу в таком случае сможет даже среднеразвитая страна. Чтобы построить и поддерживать в рабочем состоянии АЭС, необходимо куда больше усилий.

Что такое «грязная бомба»?

Цель «грязной бомбы» — распространение радиоактивного изотопа на максимально обширном пространстве. Теоретически «грязная бомба» может быть как ядерной (к примеру, кобальтовой), так и неядерной — скажем, обычным контейнером с изотопами, который подрывается при помощи взрывного устройства. До сих пор ни одна страна, насколько известно, не создавала «грязных бомб», хотя этот сюжет зачастую используется в художественных фильмах.

Насколько велик риск утечки ядерных технологий?

Достаточно велик. Наибольшие опасения вызывает сейчас Пакистан — «ядерный супермаркет», как назвал его в свое время глава МАГАТЭ эль-Барадеи. В 2004 году выяснилось, что руководитель программы по разработке оружия Абдул Кадыр Хан продавал ядерные технологии направо и налево — в частности, в Ливию, Иран и КНДР. В последние годы, однако, меры безопасности в ядерном арсенале Пакистана были серьезно усилены — поскольку запрещенное в России «Исламское государство» пригрозило обзавестись собственной бомбой, подкупив пакистанских ученых и военных. Но риск сохраняется — если утечки технологий из Исламабада еще можно контролировать, то из Пхеньяна — нельзя.

Откуда взялось ядерное оружие у Северной Кореи?

Работы над ядерной программой в КНДР начались в 1952 году при поддержке СССР. В 1959-м к советским помощникам присоединились китайские. В 1963-м Пхеньян обратился с просьбой о разработке ядерного оружия к Москве, но Советский Союз ответил отказом, так же поступил и Пекин. Ни СССР, ни Китай не желали появления новой ядерной державы: более того, Москва в 1985 году заставила КНДР подписать Договор о нераспространении ядерного оружия в обмен на поставку исследовательского реактора. Считается, что своей ядерной бомбой корейцы занимались со второй половины 1980-х втайне от МАГАТЭ.

Куда могут долететь северокорейские ракеты?

Сложно сказать. Южная Корея и Япония точно попадают в зону досягаемости, но неясно, достают ли ракеты США. Официальный Пхеньян традиционно заявляет, что его ракеты поразят врага в любой точке Земли, но до недавних пор эти угрозы воспринимались экспертами с известным скепсисом. Даже успешный запуск спутника на орбиту не означал, что северокорейские ракеты действительно способны поражать крупные цели на американском побережье. Однако демонстрация ракет «Хвасон-13», они же KN-08/KN-14, на параде в октябре 2016 года свидетельствует о том, что Пхеньян, похоже, находится буквально в шаге от создания по-настоящему межконтинентальной баллистической ракеты. И не исключено, что за последние полгода этот шаг уже сделан.

Является ли ядерное оружие фактором сдерживания?