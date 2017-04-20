Финансирование теракта в метро Санкт-Петербурга осуществлялось из Турции членами международной террористической группы. Об этом в четверг, оглашая постановление об аресте десятого фигуранта дела Акрама Азимова. Как передает ТАСС, об этом сообщила судья Басманного суда Москвы Елена Ленская.

«Согласно материалам дела, Акрам Азимов в Турции лично получил финансовые средства на совершение теракта. Он же курировал оформление фальшивых документов для членов преступной группы и для их беспрепятственного пересечения границ», — сказала судья. По ее словам, ранее арестованный по подозрению в организации взрыва в Петербурге Аброр Азимов получил деньги на совершение теракта и передал их исполнителю теракта Акбаржону Джалилову.

Басманный суд Москвы в четверг заключил Акрама Азимова под стражу до 3 июня. Подозреваемый в суде не признал свою вину. Как отметил следователь, розыск организаторов теракта продолжается в различных регионах России.

Взрыв произошел в петербургском метро днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Жертвами теракта стали 14 пассажиров, более 50 пострадали.