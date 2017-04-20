В Азербайджане увеличиваются штрафы за кражу.

Как сообщает АПА, это нашло свое отражение в предложенных изменениях в 177 статью (кража) УК. Указанное в первом пункте статьи (Кража, то есть тайное хищение чужого имущества) «от 500 до 1000 манатов» заменяется на «от 1000 манатов до 2000 манатов».

Указанный во втором пункте статьи (то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; с незаконным проникновением в жилище, помещение, на склад либо иное хранилище; с использованием электронных носителей информации, либо информационных технологий; в отношении нефтепроводов, линий природного газа, связи, электрической, тепловой энергии, воды, канализации, железнодорожных линий государственного или общественного значения; с причинением значительного ущерба) штраф «от 3000 манатов до 5000 манатов» заменяется на «от 4000 манатов до 7000 манатов».

Проект зарекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса и будет вынесен на обсуждение 25 апреля.