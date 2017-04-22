Китайские поклонники дочери президента США Дональда Трампа, Иванки, зарегистрировали в интернете свой клуб. Как сообщает «Лайф» со ссылкой на NBC, они называют девушку богиней. В клубе уже зарегистрированы тысячи пользователей.

— Большинство людей в Китае любят Иванку за её дружественное отношение к китайскому народу, — отметил профессор экономики Технологического института в Пекине Ху Синдоу.

По его мнению, окончательно образ богини в глазах китайцев Иванка заработала благодаря своей дочери. Дело в том, что пятилетняя Арабелла Кушнер исполнила для председателя КНР Си Цзиньпина песню на китайском языке.