Инспектор общероссийской общественной организации «Офицеры России» и двое его сообщников задержаны в столице по подозрению в грабеже. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в полицию обратился 30-летний гражданин Азербайджана, который сообщил, что возле дома на ул. Бирюлевская к нему подошли двое мужчин и женщина, которые, угрожая похожим на нож предметом, отобрали у него телефон и скрылись. Причиненный потерпевшему ущерб составил около 27 тыс. руб. Полиция возбудила уголовное дело о грабеже.

«В ходе розыска в квартире дома на ул. Бирюлевская экипаж автопатруля полиции задержал подозреваемых. Все подозреваемые полностью изобличены в совершении преступления», — сказал источник.

Он добавил, что грабители задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

Как сообщается на сайте «Офицеров России», организация объединяет в своих рядах ветеранов и действующих офицеров, членов их семей, а также неравнодушных граждан, готовых содействовать созданию эффективной системы обеспечения безопасности государства и населения, защиты прав и законных интересов личности, достойного социального и материально-технического обеспечения офицеров, как людей, посвятивших свою жизнь служению Отечеству и обществу.