В интервью «168 жам» военный эксперт Павел Фельгенгауэр поздравил с тем, что страны-члены ОДКБ наконец-то пришли к консенсусу, что для него было неожиданным. По его словам, сложившая вокруг этого вопроса ситуация была для него объяснима, так как ОДКБ – не НАТО. Он напомнил, что ОДКБ – это оборонная структура, возведенная усилиями одного государства, вокруг одного государства, и ее члены крепкими узами связаны только с Россией.

«У всех членов этой организации нет единой общей цели, эта цель – отношения с Россией, а Беларусь и Армению, Казахстан и Армению мало что связывает. Более того, эти страны имеют глубокие отношения с Азербайджаном, а по этой причине они стремились обойти назначение на должность генерального секретаря ОДКБ представителя Армении, или пытались дезавуировать заявления Бордюжи относительно ситуации, сложившейся в зоне Карабахского конфликта. Потому что этим странам не нужно вмешательство в данный конфликт, не нужна отправка войск в Карабах или в Армению для войны против Азербайджана. Хотя в ОДКБ и не может возникнуть такой проблемы, так как Карабах, в конечном счете, не Армения, и у ОДКБ нет обязательств перед Карабахом. А в случае обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе консенсуса относительно этого вопроса не будет, хотя и новоназначенный секретарь – должностное лицо ОДКБ, которое обязано руководствоваться повесткой ОДКБ, а не Армении. Думаю, что так и будет, без подобных заверений представитель Армении не был бы назначен на этой должности», – отметил военный обозреватель.

На вопрос, что получит армянская сторона от этого назначения, российский эксперт ответил, что всего лишь положение в этой структуре, но не более. «Это чисто протокольная должность. Решения, по сути, принимает российская сторона, с учетом своих партнеров. Тем не менее, эта должность даст возможность использовать эту площадку и сделать проблемы безопасности Армении более слышимыми, представлять их с точки зрения Армении. Это не запрещено, и представитель Армении может это сделать, при наличии желания и возможности. Трудно сказать, какое это сможет оказать воздействие, учитывая позицию той же Беларуси и Казахстана в этом вопросе. Тем не менее, озвучивание этих проблем расширит возможность информирования, а также уровень безопасности Армении», – такое мнение высказал Павел Фельгенгауэр.