Автобус, следовавший из Шеки в Мингячевир, попал в аварию.

Как сообщает АПА, происшествие было зарегистрировано сегодня около 13:30 на 30 км магистрали Евлах-Загатала-Грузия на территории села Джафарабад.

Муршудов Рафиг Фархад оглу (1987 г.р.) потерял управление микроавтобусом «Mercedes» (10 VR 843), после чего машина перевернулась. В результате ДТП пострадали 17 человек, двое из них – дети.

По предварительным данным причиной аварии являются технические неполадки.

Пострадавшие доставлены в Шекинскую ЦРБ, двое находятся в реанимационном отделении.

По факту ведется расследование.