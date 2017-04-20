19 апреля крупный российский предприниматель, владелец компании «Инпромсервис» и одного из торговых центров на юге Москвы Александр Багирян был смертельно ранен возле своего офиса на улице Симоновский Вал.

Как стало известно «Московский комсомолец», в районе 21:00 61-летний Багирян в сопровождении секьюрити выходил из бизнес-центра, когда раздались выстрелы. В сторону предпринимателя были выпущены как минимум пять пуль. Причем стрелял бывший компаньон коммерсанта. Ранее мужчины вели совместную деятельность — у них был небольшой завод в Подмосковье по изготовлению стеклотары для алкогольной продукции. Затем мужчины разбежались, но Багирян, по словам партнера, остался ему должен по долговым обязательствам около 3 миллионов долларов.

В среду мужчина пришел в офис к Багиряну — сначала разговор протекал в мирном русле. И должник якобы обещал вернуть деньги. Но, когда мужчины вышли из офиса улицу и направились к своим машинам, тот, по словам компаньона, отказался от своих слов и заявил, что деньги не вернет. Тогда предприниматель и открыл огонь. Кстати, стрелял он из пистолета Макарова, который остался у него еще с «лихих» 90-х годов.

В тяжелом состоянии с огнестрельным ранением брюшной полости Багиряна доставили в больницу, где спустя некоторое время он скончался. Охранник убитого самостоятельно задержал стрелявшего и сдал прибывшим полицейским из ОМВД по Даниловскому району. Как сообщили в ГСУ СК России по Москве, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Кстати, знакомые Багиряна не один раз предостерегали коммерсанта о подобном исходе, так как у мужчины было много недоброжелателей. Один из работников даже уволился незадолго, предчувствуя трагедию.