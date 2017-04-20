Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон назвал Крым «исторически российской территорией». Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik отметил, что не только Фийон делает подобные громкие заявления.

«Можно заметить, что сейчас кандидаты в президенты Франции, практически в преддверии первого тура выборов, стали делать такие рискованные заявления. Можно вспомнить, что недавно, например, Марин Ле Пен заявила, что Нагорный Карабах должен быть воссоединен с Арменией. Понятно, что это была апелляция в сторону армянской общины Франции, но для политика, который планирует быть избранным на высший пост и выстраивать потом отношения с тем же Азербайджаном – это достаточно рискованное заявление», – сказал Михаил Нейжмаков.

По его мнению, Фийон, делая такие заявления, в первую очередь, пытается привлечь на свою сторону больше избирателей.

«Сейчас исход первого тура выборов непредсказуем, и в этой ситуации большое значение может иметь мобилизация сторонников того или иного кандидата. В этом смысле Фийон мог сделать такое заявление, чтобы привлечь тех избирателей, которые помнят его лояльную позицию к России, а также тех, кто настроен на экономический эффект от улучшения отношений с Россией, например, французских фермеров. То есть может быть попыткой пусть и небольшой процент избирателей, но привлечь на свою сторону», – считает аналитик.