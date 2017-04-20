Официальный курс маната по отношению к доллару на 21 апреля 2017 года установлен на уровне 1,7022 маната, сообщает Центральный банк.
Официальный курс маната по отношению к доллару на 21 апреля 2017 года установлен на уровне 1,7022 маната, сообщает Центральный банк.
Дата: 2017/04/20 17:45
Раздел: Азербайджан
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