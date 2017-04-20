Президент России Владимир Путин вошел в список 100 самых влиятельных людей в мире по версии редакции журнала Time, передает РИА Новости.

Журнал разделил 100 влиятельных людей по категориям — «Титаны», «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры» и «Кумиры». Путин находится в группе «Лидеров». Участники списка не ранжированы. Ранее журнал Time несколько раз включал Путина в перечень самых влиятельных персон.

Среди «Лидеров» также значатся президент США Дональд Трамп, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, президент Филиппин Родриго Дутерте, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж, председатель КНР Си Цзиньпин, супруга одного из основателей компании Microsoft Билла Гейтса Мелинда, папа Римский Франциск, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер Индии Нарендра Моди, иранский генерал Касем Сулеймани, руководитель аппарата Белого дома Райнс Прибус, советник президента США по стратегическим вопросам Стивен Бэннон, лидер демократов в сенате США Чак Шумер, глава Пентагона Джеймс Мэттис, сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен и директор ФБР Джеймс Коми и другие политики.

О каждом политике написали очерки различные авторы. Очерк о Путине написал экс-президент СССР Михаил Горбачев.

«Титанами» Time называет предпринимателей Дэниэла Эка и Эвана Шпигеля, главу ФРС США Джаннет Йеллен, баскетболиста Леброна Джеймса, основателя онлайн-магазина Amazon.com Джеффа Безоса и других. В категорию «Новаторов» попали дочь президента США Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер, американская актриса Констанс Ву и другие. Среди «Деятелей искусства» журнал называет певицу Алишу Киз, сценариста Барри Дженкинса, актрису и певицу Деми Ловато, певца Эда Ширана, актрису Эмму Стоун и других певцов и актеров.