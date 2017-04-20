Находящийся под арестом блогер Мехман Гусейнов обследован в изоляторе.

Как передает Qafqazinfo, об этом сообщил его адвокат Эльчин Садыгов. По его словам, несколько дней тому назад врачи Главного медицинского управления Министерства юстиции Азербайджана обследовали Мехмана Гусейнова:

«Они сообщили, что имеется необходимость в операции. Сказали, что для проведения операции адвокат снова должен направить обращение».

Э.Садыгов отметил, что собирается снова направить обращение. Он отметил, что блогер страдает от расширения сосудов на правой ноге.