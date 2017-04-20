b1777f6cd7e1f48b5199e7f4846c8f0f

В ходе широкомасштабных учений, которые проводятся согласно утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым плану проведен этап боевой стрельбы.

Как сообщает сайт Минобороны, в соответствии с планом, на данном этапе артиллерия, средства противовоздушной обороны, авиация, подразделения специальных войск, а также другие соединения выполнили учебно-боевые задачи с применением оружия и военной техники.

В сложных рельефных условиях и с учетом предположительного действия условного противника, было осуществлено эффективное применение войск и систем управления во взаимодействии с соблюдением принципов современного общевойскового боя.
В различных полигонах и учебных участках, оснащенных современным оборудованием, были выполнены боевые стрельбы и маневры подразделениями и огнем.

34a7de01caa5954d6cca4f0a083e9e07 919d3500eba13550e55a2ccd9c7ebc58 8470d271d440f49b700724df1563591d 40472dc26ef6e28aa9e66f59ea1c0c3a abb0851525f8600f55628b29f5854b2f b1777f6cd7e1f48b5199e7f4846c8f0f bf2cec3db635c5d7b8fb67e8e6e3c2e3 c458bc29f80a22d1aac3fda1f10d80da d6c3c1b760f07cef775bfdef98dd34c7 d7d5d38cff3e6a06502e50b1ef472463 da6d0bd46bb123a03ff2c49ddfeff93e e8605352f862f6253ea70c96e55f2931