Командование Вооруженных сил США направило в провинцию Гильменд около 300 морских пехотинцев для подготовки бойцов ВС Афганистана, передает ТАСС.

Морпехи прибудут в Гильменд в конце текущего месяца.

«В провинции Гильменд американские военнослужащие будут заниматься тренировкой снайперских подразделений Афганской национальной армии. Также они будут обучать афганских военных навыкам ведения огня с закрытых позиций и другим тактическим способам ведения боевых действий», — заявил официальный представитель афганского министерства обороны Довлат Вазири.

Морпехи проходили подготовку на базе морской пехоты Кэмп-Лежен (штат Северная Каролина).