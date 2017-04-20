«На сегодняшнем совместном заседании комитетов по вопросам правовой политики и государственного строительства и по правам человека вынесен на обсуждение законопроект «О правилах этического поведения депутатов Милли Меджлиса».

Как сообщает Report, вице-спикер Милли Меджлиса, председатель комитета по правам человека Бахар Мурадова отметила, что в парламентских выборах за депутатов голосуют более 40 тыс. избирателей.

Она отметила, что при голосовании избиратели верят депутату и ждут от него выполнения необходимых работ по этим параметрам.

Б. Мурадова отметила, что порой депутаты демонстрируют неадекватное поведение: «Естественно, это должно регулироваться законом. Поэтому основной целью готовящегося законопроекта является увеличение прозрачности и эффективности. При подготовке проекта учитывались опыт стран Европы и СНГ, а также реалии Азербайджана».

Депутат Азай Гулиев подчеркнул, что существовала серьезная необходимость в подготовке такого законопроекта: «В статьях проекта нет ничего необычного. Это надо было обобщить и представить в окончательном виде, согласно конституции. Мы можем встретиться по отдельности с депутатами правящей партии, независимых и оппозиционных партий и создать рабочую группу».

Депутат Гудрат Гасангулиев отметил, что в свое время в парламенте звучали уличные ругательства: «Те люди, конечно, понесли заслуженное наказание. Для предотвращения подобных явлений в будущем создание такого законопроекта было необходимо».

Депутат Фазиль Мустафа высказал протест против статьи законопроекта о подарках депутатам. Он сказал, что во многих случаях решение дисциплинарной комиссии может быть субъективным и предвзятым: «Например, какой-то собственник за какое-то мое выступление хочет устроить мне застолье. Тогда я должен ему сказать потерпи неделю, чтобы я обратился в дисциплинарную комиссию за отзывом, уже потом организуй застолье. Если мое выступление понравилось собственнику, и он хочет организовать застолье, что в этом незаконного или заслуживающего порицания?!».

Депутат Ровшан Рзаев отметил, что в первую очередь нужно восстановить уважение к депутатам в обществе.

Председатель комитета по правам человека Б. Мурадова добавила, что проект должен быть передан на обсуждение всех комитетов: «Было бы хорошо, чтобы комитеты дали письменный отзыв по проекту. Все комитеты должны активно участвовать в обсуждении».

В настоящий момент обсуждения вокруг законопроекта продолжаются.

Отметим, что готовящийся в парламенте законопроект состоит из 13 статей.

В случае принятия закона, согласно 7 пункту 1 части 89 статьи, 1 и 3 пункту 1 части 94 статьи Конституции, он будет определять правовые механизмы правил этического поведения депутатов Милли Меджлиса и следования этим правилам.

После принятия проекта закон будет охватывать только лиц, имеющих депутатский статус. Каждый депутат обязан руководствоваться правилами этического поведения и следовать статьям закона.

В законопроекте предусматривается лишение депутатов мандата за грубое нарушение правил этического поведения, а также запрещается использование депутатами ругательств и прерывание выступления коллег.

В то же время по проекту, депутат не может принимать для себя или других лиц награды и подобные подарки для себя или других лиц, которые могут оказать влияние на непредвзятое выполнение им своих обязанностей, либо получать их в обмен на выполнение своих обязанностей.

В проекте отмечается, что этот закон не распространяется на подарки, связанные с гостеприимством и не превышающие предусмотренной законом «О борьбе с коррупцией суммы» (55 манатов).