В Червонограде Львовской области на стене одного из храмов Украинской греко-католической церкви создали фреску с символикой нацистского и коммунистического режимов, а также человека, похожего на президента РФ Владимира Путина, горящего в адском пламени, передает Zaxid.net.

В свою очередь, настоятель храма заявил, что на самом деле это «собирательный образ бюрократа и преступника». «Кто-то видит, что это Путин, другие — что это бюрократ, который обокрал страну и не видит Воскресение даже в последние дни. А еще там есть герб СССР и немецкая свастика. Там горят те, которые были причиной слез, убийства, крови и смерти. Кто там, там есть по праву», — сказал настоятель отец Михаил.