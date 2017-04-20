Заместитель руководителя Администрации Президента Азербайджана потребовал извинений от американского политика, одного из директоров «Демократической коалиции против Трампа» Скотта Дворкина.

«Я ждал и размышлял некоторое время, думая, что совесть, наконец, подскажет вам, что вы распространяете ложь и клевету, и что следует хотя бы извиниться», — говорится в обращении к Дворкину, опубликованном на странице Новруза Мамедова в Twitter.



«Но вижу, что распространение лжи — это ваша повседневная работа. Вот мое предложение по информации, которую вы предоставили. Если вы сможете доказать, что я являюсь владельцем двух кондоминиумов в США, то заявляю, что подарю один из них вам. В противном случае вы должны извиниться, если у вас есть честь и достоинство», — написал Мамедов.