Украина и Иран договорились о запуске тестового поезда с целью транспортировки сельскохозяйственной продукции, в частности украинских зерновых. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Маршрут будет проходить через территорию Грузии и Азербайджана. Запустить поезд должны летом 2017 года.

«Это очень перспективное направление сотрудничества для обеих стран. Украина должна разрабатывать новые международные транспортные коридоры с тем, чтобы стать надежным транзитным мостом между странами Европы, Азии и востока», – заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Он также призвал иранскую сторону рассмотреть возможность транспортировки иранской нефти в Украину и перспективы строительства нефтеперерабатывающего завода на территории Украины.