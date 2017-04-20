Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не собирается отказываться от русского языка, но не забывает и белорусский, передает Интерфакс.

«Подчеркиваю, (русский язык) — это не российский язык. Это наш общий с вами язык, который мы создавали годами. Он совершенствуется, развивается как живая ткань. И мы вместе с вами немало вложили в совершенствование этого языка», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба в ходе его встречи с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым в четверг в Минске.

Он назвал несправедливой критику за наличие в стране двух официальных языков и уделяемое внимание национальному.

«То, что мы белорусский язык не забываем, так и должно быть. Это хорошо, что у белорусов есть свой язык. Чего нас в этом упрекать?» — заявил Лукашенко.

Хотя, отметил он, «у нас подавляющее большинство людей разговаривают на русском языке, и в быту у нас язык общения русский».

Кроме того, он заверил, что Белоруссия не отворачивалась от России на Запад, поскольку там она никому не нужна.

«Любят покритиковать в России налаживание отношений между Беларусью и Европой, якобы страна решила развернуться на Запад. Мы на Западе никому не нужны. Там такого добра, как Беларусь, хватает и без нее», — сказал Лукашенко.

«А как меня любят на Западе, вы помните с тех времен. Ничего здесь не изменилось. Мы, живя в центре Европы, вынуждены проводить такую политику, чтобы сохранить страну, безопасность, суверенитет, независимость и стабильность, чтобы людям нормально жилось. Мы не можем ссориться ни с Россией, ни с Западом. Наша судьба такая», — подчеркнул глава государства.