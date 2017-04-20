Актёр Уилл Смит стал главным кандидатом на роль джинна в игровой версии «Аладдина», которую для студии Disney снимет британский режиссёр Гай Ричи.

В студии намерены взять на роли Аладдина и принцессы Жасмин молодых и неизвестных исполнителей, но джинна, как и ожидалось, сыграет знаменитый актёр, пишет Deadline.

«Сейчас идут переговоры с Уиллом Смитом, причём это уже не первая киноверсия сказки Disney, куда приглашали актера. Ранее Тим Бёртон хотел видеть его в своём «Дамбо», но не вышло», — сообщает издание со ссылкой на источник в компании Disney.

Изначально Уилл Смит не смог принять участие в проекте из-за съёмок в «Плохих парнях 3». Но позже фильм был снят с производства из-за ухода режиссёра, и у Смита появилось свободное время. В оскароносном мультфильме 1992 года джинна озвучивал Робби Уильямс.

Известно, что постановщик «Большого куша» и «Карты, деньги, два ствола» снимет один из самых необычных фильмов студии Disney. «Аладдин» будет игровой версией знаменитого мультфильма, сделанной по примеру недавней невероятно успешной «Книги джунглей» Джона Фавро.

Продюсирует картину Дэн Лин, работавший над фильмами «Шерлок Холмс», «Лего. Фильм» и «Охотники на гангстеров». Съёмки начнутся в Великобритании в июле, а завершатся в начале 2018 года.

Уилл Смит в прошлом году снялся в комиксе «Отряд самоубийц» и драме «Призрачная красота». В 2017 году на Netflix выйдет триллер «Ярокость» со Смитом.