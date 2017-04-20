Предложенная Совбезом ООН резолюция по расследованию химической атаки в Хан-Шейхуне заведомо возлагала ответственность на сирийские власти. С таким подходом мировое сообщество никогда не узнало бы правды, поэтому Москва наложила вето, считает кандидат в президенты Франции от «Национального фронта» Марин Ле Пен. Об этом политик заявила в эфире радиостанции Europe 1, передает РИА Новости.

«Международное расследование необходимо, и если бы я заседала в Совете Безопасности ООН, то проголосовала бы за его проведение», — отметила политик, добавив, что она не стала бы называть виновных до расследования.