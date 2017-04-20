21 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Утром местами ожидается слабый туман, будет дуть умеренный южный ветер, который усилится днем.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-12°, днем 17-22° тепла, в Баку ночью 8-10°, днем 19-21° тепла.

Атмосферное давление понизится с 765 мм до 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 45-55%.

22 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный северо-западный и северный ветры.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман, восточных районах – изморось. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 7-12° тепла, днем 22-27° тепла, в горах ночью от 3-8° тепла, днем 10-15° тепла.

С 21 до 25 апреля в районах будет дуть сильный западный и северо-западный ветры.